Посол: Италия считает Азербайджан дружественной страной

2017-10-06 18:55 | www.oxu.az | 4

«Азербайджан и Италия продолжают эффективное сотрудничество во всех сферах».

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массарини.

Дипломат подчеркнул, что Италия рассматривает Азербайджан в качестве дружественной страны.

«Между нашими странами налажено тесное сотрудничество в сфере энергетики, и мы будем стремимся к углублению взаимодействия. Цель обоих государств заключается в расширении сотрудничества во всех сферах, в первую очередь, в сфере энергетики, а также привлечении итальянских компаний в Азербайджан», - отметил Массарини.

Л.А.