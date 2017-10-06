В Азербайджане саженцы тутовника и грены шелкопряда будут безвозмездно переданы производителям

2017-10-06 18:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением государственной поддержки развития шелководства.

Согласно распоряжению, министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено в соответствии с распоряжением «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития сельского хозяйства» от 2 марта 2015 года за счет выделенных министерству средств потратить 1,05 миллиона манатов с целью поставки саженцев тутовника (шелковицы) и грен шелкопряда и их безвозмездной передачи производителям продукции, в том числе 755 тысяч манатов - на закупку саженцев тутовника (шелковицы) и 275 тысяч манатов - на закупку грен шелкопряда.

Министерству сельского хозяйства также поручено обеспечить безвозмездную передачу саженцев тутовника (шелковицы) и грен шелкопряда производителям продукции с учетом спроса в городах и районах; предоставить Президенту Азербайджана информацию о производителях продукции, которым были безвозмездно переданы саженцы тутовника (шелковицы) и грены шелкопряда, а также о существующем в городах и районах спросе на эти саженцы и грены.