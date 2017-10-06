Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензию одной из страховых компаний

2017-10-06 18:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию страховой компании Bashak Inam, сообщает в пятницу регулятор.

Решение принято Советом директоров сегодня. Как отмечается, решение принято в связи с тем, что совокупный капитал страховой компании в 2017 году сократился до уровня ниже нормативных требований.

В настоящее время в страховой компании назначен временный администратор.

Отметим, что ранее акционеры Bashak Inam приняли решение о добровольной ликвидации страховой компании.

Страховая компания Bashak Inam была основана в 1994 году. Среди акционеров СК AzerTurkBank, Turanbank, Groupama и ряд частных лиц, в числе которых председатель правления страховой компании Орхан Гасанов и председатель Совета директоров Акиф Каримов.

В настоящее время в Азербайджане действует 21 страховая компания.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli