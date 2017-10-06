В Баку состоялась презентация проекта «Неделя итальянского языка»

2017-10-06 19:49 | www.apa.az | 4

В Баку состоялась презентация проекта «Неделя итальянского языка».

Как сообщает АПА, новоназначенный посол Италии в нашей стране Аугусто Массари сказал на мероприятии, что ежегодно «Неделя итальянского языка» отмечается во всем мире. Правительство Италии поддерживает все связанные с этим проекты.

«Итальянский язык на 4 месте среди самых изучаемых в мире», - подчеркнул он.

По словам посла, в связи с «Неделей итальянского языка» в Азербайджане планируется проведение фестиваля итальянских фильмов: «Проект будет организован 16-23 октября. Церемония открытия будет проведена в Центре мугама 16 октября. В указанный период в Баку будет озвучена музыка из итальянских фильмов, завоевавших премию «Оскар», а также продемонстрированы другие фильмы».

Посол отметил, что в связи с проектом известный итальянский режиссер Франческо Бруние приедет в Азербайджан. По его словам, в столице Азербайджана состоится показ двух фильмов Бруни.