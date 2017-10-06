Названа вероятная причина третьей мировой войны

2017-10-06 19:21 | www.oxu.az | 5

Аналитический центр RAND Corporation (штат Калифорния, США) назвал неконтролируемое распространение гиперзвуковых ракет угрозой, способной спровоцировать крупный конфликт, в частности третью мировую войну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на доклад экспертов обратило внимание Motherboard.

Гиперзвуковые ракеты, говорится в исследовании, способны перемещаться со скоростью более пяти тысяч километров в час, в результате чего имеющиеся системы ПРО не смогут вовремя среагировать на них.

Над гиперзвуковым оружием работают в США, Китае и России, технологией интересуются в Европе, Японии, Австралии и Индии. RAND Corporation предлагает первой тройке стран подписать соглашение о нераспространении гиперзвукового оружия. В центре полагают, что технология может распространиться менее чем за 10 лет.

В сентябре вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что «Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции».

С.Б.

