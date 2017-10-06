Закир Гасанов отправляется в Беларусь

2017-10-06 19:28 | www.oxu.az | 4

По приглашению Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 8-го октября отправится с визитом в Минск.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках официального визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

C.Б.

