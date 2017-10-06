Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

2017-10-06 18:34 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг сайтов государственных структур по числу посещений по итогам третьего квартала 2017 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. tqdk.gov.az
6. migration.gov.az
7. genprosecutor.gov.az
8. scwra.gov.az
9. mia.gov.az
10. mlspp.gov.az
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1. azal.az
2. idmantv.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.binegedi-ih.gov.az
2. nesimi-ih.gov.az
3. pirallahi -ih.gov.az
4. qebele-ih.gov.az
5. sabunchu-ih.gov.az
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1. qebele-ih.gov.az
2. binegedi-ih.gov.az
3. lachin-ih.gov.az
4. ismayilli-ih.gov.az
5. agcabedi-ih.gov.az
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ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур
1 Азербайджан
10 другие страны Европы
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @h_veliyev