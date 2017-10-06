Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

2017-10-06 18:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг сайтов государственных структур по числу посещений по итогам третьего квартала 2017 года.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур по числу общих посещений по числу уникальных посещений 1. tqdk.gov.az

2. azal.az

3. edu.gov.az

4. idmantv.az

5. asan.gov.az 6. migration.gov.az 7. genprosecutor.gov.az 8. scwra.gov.az 9. mia.gov.az 10. mlspp.gov.az 1. azal.az 2. idmantv.az

3. tqdk.gov.az

4. edu.gov.az

5. mia.gov.az

6. asan.gov.az

7. mod.gov.az

8. eco.gov.az

9. aztv.az

10. mfa.gov.az ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов по числу общих посещений по числу уникальных посещений 1.binegedi-ih.gov.az 2. nesimi-ih.gov.az 3. pirallahi -ih.gov.az 4. qebele-ih.gov.az 5. sabunchu-ih.gov.az 1. qebele-ih.gov.az 2. binegedi-ih.gov.az 3. lachin-ih.gov.az 4. ismayilli-ih.gov.az 5. agcabedi-ih.gov.az ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур 1 Азербайджан

2 США

3 Россия

4 Турция

5 Великобритания

6 Франция

7 Китай

8 Германия

9 ОАЭ 10 другие страны Европы

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev