В южном регионе Азербайджана осуществлена незаконная вырубка деревьев

2017-10-06 18:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском районе вырублено 30 елей и берез, вследствие чего природе нанесен ущерб в размере 8 100 манатов, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

В ходе расследования было установлено, что данная территория является земельным участком, находящимся в муниципальной собственности.

По факту был составлен акт. Собранные материалы направлены в Лянкяранскую городскую прокуратуру для правовой оценки и принятия мер в отношении виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)