Жириновский советует Баку: Не обращайте внимание – ВИДЕО

2017-10-06 19:43 | www.oxu.az | 4

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал «Москва-Баку» исторический визит в Россию короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда, а также нападки на Азербайджан со стороны генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, передает Oxu.Az.

По словам Жириновского, визит короля Саудовской Аравии говорит о том, что Ближний Восток переориентируется на Россию.

«Мы в ЛДПР об этом говорим уже 25 лет. Эта концепция изложена в книге «Последний бросок на Юг». Говорим, что нужно сотрудничать с Югом. На Западе плюют? Пусть плюют в пустоту. А на Юге – расшаркиваются, к нам едут. Стучатся и Саудовская Аравия, и Ирак, и Турция, и Ливия, и Сирия, и курды, и Израиль. Мы двигаемся на Юг и Юг движется к нам”, - заявил политик.

Что касается заявлений генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, Жириновский считает, что Азербайджану нет смысла обращать внимание на его слова.

«Не обращайте внимание и отвечайте им так: У вас самих давно уже права человека не соблюдаются самым зверским образом».

C.Б.

