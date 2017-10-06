Азербайджанские актеры отметили юбилей Нодара Шашигоглу (ФОТО)

2017-10-06 19:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры и туризма Баку в Центре Гейдара Алиева Ясамальского района состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося актера, народного артиста Азербайджана и России, кавалера ордена "Шохрат" Нодара Шашигоглу, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В мероприятии приняли участие народные артисты Азербайджана - режиссер Александр Шаровский, актеры Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженный артист Фуад Османов и другие известные деятели культуры и искусства.

На вечере был продемонстрирован видеоролик, посвященный актеру. В своих выступлениях деятели культуры и искусства поделились воспоминаниями о Нодаре Шашигоглу, рассказали о его жизни и творчестве.

На мероприятие прозвучала песня "Bakı" ("Баку") композитора Тофига Гулиева из фильма "Telefonçu qız" ("Телефонистка"), в котором снялся Шашигоглу.

Нодар Шашигоглу родился 13 марта 1927 года в Батуми. Хотя мать была домохозяйкой, а отец - офицером, он с детства был тесно связан с театральным искусством. Дело в том, что его дядя Ульви Раджаб (брат отца, репрессирован в 1937 году) был одним из основателей Азербайджанского драматического театра, а тетя Нино Цагурия (сестра матери) была певицей оперного театра в Тбилиси. В 1950 году Нодар Шашигоглу окончил Высшее театральное училище имени Щукина в Москве. Был приглашен в Академический театр имени Вахтангова, где проработал год, а затем на Таганку (Московский театр драмы и комедии). В 1953 году дебютировал в кино в картине Сергея Юткевича "Великий воин Албании Скандерберг", где сыграл основателя турецкой империи Мехмет бека Фатеха. Затем снялся в главной роли в фильме "Андриеш" и был приглашен работать на Одесскую киностудию. 1958 год принес актеру всесоюзную славу. Созданный им образ партизана Михайло в картине Тофига Тагизаде "На дальних берегах" по мотивам одноимённой повести Гасана Сеидбейли и Имрана Касумова вошел в историю киноискусства. Картина рассказывает о подвигах советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма азербайджанца Мехти Гусейнзаде, сражавшегося в партизанском отряде в Италии во время Второй мировой войны. Практически все женское население огромной страны было влюблено в бесстрашного и благородного героя-разведчика Михайло. Затем актер сыграл в главных ролях в фильмах "Ее большое сердце", "Матео Фальконе", "Телефонистка", "Настоящий друг", "Наша улица", "Утро", "Лейли и Меджнун" и т.д.

В 1964 году актер вернулся на театральную сцену и стал играть на сцене Ленинградского драматического театре имени Пушкина (бывший Александринский). Стал ведущим актером "Александринки", играл Дон Гуана в "Маленьких трагедиях", Сирано в "Сирано де Бержераке", Креонта в "Антиго-солнце", Багратиона в "Фельдмаршале Кутузове", Гильберта в "Марии Тюдор" и т.д., был удостоен звания народного артиста России.

С 1970-го по 1983 год сыграл в фильмах "Угол падения", "Скажи, что любишь меня", "Бухта радости" и "Клятвенная запись".

Более тридцати лет проработал в российских театрах, а с 2003 года Нодар Шашигоглу стал ведущим актером Азербайджанского русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)