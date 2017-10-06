Три вокзала эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов

2017-10-06 20:27 | www.oxu.az | 4
В Москве из-за звонков с угрозами взрывов эвакуированы три вокзала.
Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 6 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Рижский вокзал эвакуирован полностью, Курский и Киевский — частично. Источник подчеркнул, что эта мера не отразилась на движении поездов.
Ранее стало известно, что утром 6 октября за полтора часа в столичные экстренные службы поступило 35 сообщений о заложенных в зданиях бомбах.