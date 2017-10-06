В КНДР хотят испытать ракету, которая долетит до США

2017-10-06 19:36 | www.trend.az | 4

В Пхеньяне заявили о планах испытать ракету, которая, по их расчетам, сможет достичь западного побережья США, заявил РИА Новости член комитета ГД по международным делам, член высшего совета ЛДПР Антон Морозов после визита в Пхеньян.

Как ранее сообщило российское посольство в КНДР, делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР в составе Антона Морозова, Алексея Диденко и Павла Шперова 2-6 октября посетила столицу Северной Кореи Пхеньян, где была принята на высоком уровне. Депутаты также обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.

"Они готовятся к новым испытаниям ракеты большей дальности. Они даже давали нам математические расчеты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они смогут достать западное побережье США с помощью своей ракеты", - сказал Морозов.