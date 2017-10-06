В Москве эвакуировали три вокзала

2017-10-06 19:36 | www.trend.az | 4

Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве эвакуируют из-за звонка о минировании, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Сейчас идет эвакуация Белорусского, Курского и Ярославского вокзалов. Была проверка на Казанском. Ничего не обнаружено", - сообщили в дирекции.

Там отметили, что попасть в поезд на вокзалах, где идет эвакуация, можно минуя здание самого вокзала, поэтому на движении поездов это не сказывается. "Движение поездов не останавливается", - добавил собеседник.