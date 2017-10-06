Сирийская армия вошла в Меядин – крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре

2017-10-06 19:38 | www.trend.az | 4

Сирийская армия вошла в город Меядин - один из крупнейших оплотов террористов группировки "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение бригадного генерала правительственной армии.

Сирийские отряды взяли под контроль рынок на западе города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. "Ожесточенные столкновения армии с террористами идут на юге города, где войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя ", - заявил генерал.

Он рассказал, что армия обеспечила гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из города.

Однако боевики продолжают удерживать часть жителей, чтобы использовать их в качестве "живого щита".

В свою очередь сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине ликвидировано большое число боевиков. Точные цифры не раскрываются.

Боевики ИГ в Меядине получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абукемаль. Из этого населенного пункта мобильные отряды ИГ пытаются контратаковать правительственные силы ближе к Дейр-эз-Зору и позиции армии на трассе Пальмира – Дейр-эз-Зор, которая считается основным путем снабжения административного центра провинции.