Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико достигло 36

2017-10-06 19:42 | www.trend.az | 3

Число жертв урагана "Мария" выросло в Пуэрто-Рико до 36 человек, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на американскую телекомпанию NBC.

Ранее сообщалось, что жертвами "Марии", обрушившейся на Пуэрто-Рико две недели назад, стали 34 человека. Вызванные этим атмосферным явлением бури и дожди привели к масштабным наводнениям.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до 95 миллиардов долларов. Практически весь остров с населением около 3,4 миллиона человек оказался обесточен. В некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.