Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь

2017-10-06 20:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По приглашению министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 8 октября отправится с визитом в Минск.

Как сообщает в пятницу пресс-служба минобороны Азербайджана, в рамках официального визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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