Назначен новый тренер мюнхенской «Баварии»

2017-10-06 20:54 | www.oxu.az | 7

Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» стал Юпп Хайнкес. Контракт с 72-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2018 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу команды.

«Я бы не вернулся ни в один клуб мира, но «Бавария» глубоко в моем сердце», – сказал Хайнкес, пообещав сделать все, чтобы в ближайшее время команда показала успешную игру.

28 сентября с тренерского мостика был уволен 58-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначили Вилли Саньоля.

Хайнкес вставал у руля «Баварии» трижды (1987–1991, 2009 и 2011–2013). Под его руководством команда по три раза выигрывала чемпионат и Суперкубок, по одному – Кубок и Лигу чемпионов.

На данный момент «Бавария» после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на пять очков.

С.Б.

