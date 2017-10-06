Самый крупный авиалайнер в мире "занесло" при посадке (ВИДЕО)

2017-10-06 20:19 | www.trend.az | 5

В аэропорту Дюссельдорфа совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates, передает РИА Новости.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

В описании говорится, что самолет совершал рейс Дубай-Дюссельдорф. Из-за сильных порывов ветра, вызванных циклоном "Ксавье", воздушное судно неудачно коснулось взлетно-посадочной полосы и начало раскачиваться из стороны в сторону. Пилотам удалось стабилизировать 300-тонную машину. В комментариях к видео пользователи сравнивают посадку A380 с дрифтом на спортивном авто.

Airbus A380 - крупнейший серийный авиалайнер в мире, его салон вмещает до 850 пассажиров. На сегодняшний день выпущено более 200 самолетов.