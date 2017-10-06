Израиль ослабил блокаду палестинских территорий

2017-10-06 20:27 | www.trend.az | 6

Израильские власти ослабили блокаду палестинских территорий, разрешив въезд рабочим наиболее востребованных специальностей, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на сообщение военных.

Границы с Западным берегом реки Иордан и сектором Газа Израиль закрыл с 4 до 15 октября - на все время иудейских праздников Суккот, Симхат-Тора и примыкающих к ним выходных.

Первоначально запрет на въезд касался всех палестинцев, за исключением "экстренных гуманитарных случаев", но с пятницы режим необычно долгой, 11-дневной, блокады был смягчен.

"Приняв во внимание потребности гражданского сектора, изучив вопрос и проанализировав ситуацию в сфере безопасности, министр обороны Авигдор Либерман решил одобрить въезд рабочих… для трудовой деятельности в Израиле в дни Суккота", - сообщило управление координатора действий правительства на территориях, которое функционирует в структуре министерства обороны Израиля.

Военные пояснили, что послабления касаются палестинцев, которые заняты в сфере сельского хозяйства и медицинских услуг или работают в израильских промышленных зонах на Западном берегу.

Блокада палестинских территорий традиционно сопровождает все крупные еврейские праздники. Однако в случаях продолжительных торжеств, к которым относится начавшийся в среду Суккот, работа контрольно-пропускных пунктов прежде приостанавливалась только на их первые и последние сутки.

Решение закрыть границы на все праздничные дни военные связали с убийством трех израильтян, которых на прошлой неделе застрелил палестинец у входа в одно из еврейских поселений Западного берега.