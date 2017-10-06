Число жертв ДТП с автобусом и поездом в России увеличилось до 17

2017-10-06 20:41 | www.trend.az | 5

Число погибших при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области увеличилось до 17 человек, передает в пятницу ТАСС.

Как сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор региона Александр Лобаков, в больнице региона скончался ребенок, пострадавший при аварии.

Ранее сообщалось о 16 погибших и пяти пострадавших.

"Мальчик скончался в больнице. Его оперировали, но, к сожалению, очень тяжелое состояние было", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что самолет, который прислали власти Узбекистана для вывоза пассажиров автобуса на родину, 6 октября не полетит назад. "Принято решение дождаться окончания опознания погибших и потом уже с телами, одним бортом и выживших, и погибших отправить на Родину", - отметил вице-губернатор.