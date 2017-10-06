Деловые круги Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашения на сумму более $200 млн

2017-10-06 20:45 | www.trend.az | 5

Представители сферы бизнеса Кыргызстана и Узбекистана заключили в Ташкенте контракты на сумму более 200 миллионов долларов в рамках бизнес-форума, передает в пятницу ИА «Кабар».

По словам министра экономики КР Артема Новикова, треть из них составляют экспортные товары из Кыргызстана.

«Данные соглашения открывают новые возможности для кыргызских производителей. Одновременно географическая близость, прозрачность инвестиционной политики, низкий тариф транспортного расхода, членства Кыргызстана в международных организациях, таких как ВТО, ЕвроАзэс и другие позволяют продвигать свои товары от Востока до Запада, в частности в Россию, Европу, Китай и другие страны»,- подчеркнул он.

Как отметил замминистра внешней торговли Узбекистана Сахиб Саифназаров, только за полгода товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос в 10 раз и составил 170 миллионов долларов США.

«Это не предел, есть потенциальная возможность довести этот показатель до 500 миллионов долларов», отметил он.

Бизнес-форум в Ташкенте собрал представителей различных компаний и фирм двух стран и состолся в дни, когда Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев совершал государственный визит в Узбекистан. Он и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили накануне выставку промышленных продукций Узбекистана и Кыргызстана.