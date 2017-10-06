Европейские государства должны демонстрировать справедливую позицию в отношении Азербайджана - депутат

2017-10-06 20:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Европейские государства и политики должны демонстрировать справедливую позицию в отношении Азербайджана, сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Ровшан Рзаев, комментируя речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза.

По его словам, европейские политики должны серьезно задуматься о проводимой ими клеветнической кампания против Азербайджана.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев на 72-й сессии Генассамблеи ООН открыто рассказал о нынешнем состоянии Азербайджана, о его приоритетах на будущее.

"Президент на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза открыто сказал, что Азербайджан намерен строить дальнейшие отношения с Евросоюзом, европейскими странами на основе взаимного доверия. Европейским политикам уже давно следует задуматься над тем, кто стоит за антиазербайджанской кампанией и насколько правильно придерживаться подобной позиции. Справедливость на стороне Азербайджана. Поэтому европейские государства в первую очередь должны поддерживать правую позицию Азербайджана", - сказал Рзаев.

Отметим, что четвертого октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы ЕС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)