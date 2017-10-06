Арестован «представитель» FETO в Азербайджане

2017-10-06 21:25 | www.oxu.az | 6

Полиция Турции арестовала «представителя» террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FEТO) в Азербайджане, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

Имя и фамилия задержанного не сообщаются, указаны лишь его инициалы Ф.Ю. (F.Y.). Агентство отмечает, что этот человек сыграл большую роль в создании ячейки FETO в Азербайджане.

Согласно информации, ранее этот человек был заочно арестован решением суда. Как только он пересек границу Турции, его сразу задержали и передали в отдел по борьбе с терроризмом полиции Анкары.

C.Б.

