«Формула 1»: Будковский назначен исполнительным директором Renault

2017-10-06 21:47 | www.oxu.az | 5

Марцин Будковский назначен исполнительным директором команды Renault.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на F-1.az, некоторое время назад в команде Renault официально подтвердили, что польский специалист будет исполнять обязанности исполнительного директора и контролировать все процессы, вплоть до изготовления шасси.

В конце сентября стало известно, что Будковский покинул пост в FIA и ушел в обязательный трехмесячный отпуск. Затем появились слухи, что он займет должность в «Рено», что вызвало волну критики среди представителей других команд чемпионата, поскольку поляку в силу его служебного положения в FIA были известны их технические секреты.

Э.А.

