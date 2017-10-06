США приняли решение снять экономические санкции с Судана

2017-10-06 21:46 | www.trend.az | 4

США приняли решение отменить экономические санкции в отношении Судана, введенные 20 лет назад. Об этом объявили в пятницу официальные лица администрации американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

Обосновывая данное решение, они подчеркнули на специально проведенном брифинге, что Белый дом удовлетворен тем, что "правительство Судана продолжает добиваться прогресса в таких областях, как противодействие террористам и соблюдение прав человека".

"Судан неоднократно выражал желание вернуться к нормальным отношениям с США, и теперь у него такая возможность появится", - отметил представитель администрации.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц американской администрации, американский лидер принял решение снять торговое эмбарго и другие ограничения, которые лишали Судан доступа к мировой финансовой системе.