Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы обеспечить соблюдение норм международного права - депутат

2017-10-06 22:07 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, как это обычно бывает и на любой другой встрече, поднял тему нагорно-карабахского конфликта и довел до сведения участников встречи причины неразрешенности конфликта до сих пор.

Об этом Trend в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыгов, комментируя речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза.

Садыгов отметил, что армяне всегда пытался сорвать переговорный процесс.

"Как в преддверии встреч министров иностранных дел, так и президентов, Армения шла на различные провокации, и пыталась сорвать переговорный процесс. Именно из таких действий армян, из-за их стараний сохранить неизменным статус-кво, переговоры, проводимые в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ до сих пор не дали практических результатов", - сказал депутат.

Депутат сказал, что Армения не соблюдает принятые Советом безопасности ООН в 1993 году резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий.

"Поэтому международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы обеспечить выполнение этих резолюций. И Европейский союз также должен сказать свое слово в этом вопросе", - сказал Садыгов.

Садыгов подчеркнул, что в данном случае играют роль и двойные стандарты международных организаций.

"Как так получается, что в других вопросах решения и резолюции международных организаций сразу же исполняются, а резолюции ООН в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта вот уже 24 года - нет?", - задается вопросом депутат.

Депутат сказал, что существование нагорно-карабахского конфликта представляет угрозу региональной безопасности и стабильности.

"Минская группа ОБСЕ должны оказать больше давления на оккупационный режим Армении для обеспечения соблюдения норм международного права", - сказал Садыгов.

Садыгов отметил, что азербайджанская армия всегда готова освободить земли Азербайджана от оккупации.

"Конечно же, армия Азербайджана в случае необходимости скажет свое слово", - сказал депутат.

Отметим, что четвертого октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы Европейского Союза.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)