Власти США планируют отменить закон о сокращении выбросов в атмосферу

2017-10-06 22:16 | www.trend.az | 4

Американское Агентство по охране окружающей среды планирует отменить без последующей замены закон о сокращении загрязняющих атмосферу выбросов Clean Power Plan (план "Чистая энергия"), который был принят в годы правления президента Барака Обамы, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на газету Politico, в распоряжение которой попал 43-страничный проект предложения природоохранного ведомства по отказу от постановления.

В документе подчеркивается, что предложенный Обамой в 2015 году план по сокращению выбросов электростанций нарушает закон. Согласно акту, США к 2030 году должны сократить объемы выбросов на 32 процента ниже показателя, которого они достигали в 2005 году.

"Согласно разъяснению, представленному в этом уведомлении, закон выходит за пределы компетенции Агентства по охране окружающей среды и будет отменен", - указывается в тексте.

В проекте также подчеркивается, что ущерб от закона может превысить 33 миллиарда долларов. При этом в ведомстве подчеркивают, что пока не определились с тем, последует ли какая-либо замена данному регулирующему акту, "и если да, то в чем она будет выражаться". Дальнейшие действия, как сообщается, будут согласованы с Белым домом.

Президент США Дональд Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно обещал отменить данное постановление. Как отмечает газета, такой шаг приведет к долгому судебному процессу с защитниками природы и критике со стороны демократов. США в июле также начали процесс выхода из Парижского соглашения. американский лидер заявлял, что договоренность является невыгодной для страны.