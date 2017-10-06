Самый крупный авиалайнер в мире «занесло» при посадке – ВИДЕО

2017-10-06 22:30 | www.oxu.az | 4

В аэропорту Дюссельдорфа совершил жесткую посадку пассажирский лайнер Airbus A380, принадлежащий авиакомпании Emirates.

Как передает Oxu.Az, видео инцидента опубликовано на YouTube.

В описании говорится, что самолет совершал рейс Дубай — Дюссельдорф. Из-за сильных порывов ветра, вызванных циклоном «Ксавье», воздушное судно неудачно коснулось взлетно-посадочной полосы и начало раскачиваться из стороны в сторону. Пилотам удалось стабилизировать 300-тонную машину. В комментариях к видео пользователи сравнивают посадку A380 с дрифтом на спортивном авто.

Airbus A380 — крупнейший серийный авиалайнер в мире, его салон вмещает до 850 пассажиров. На сегодняшний день выпущено более 200 самолетов.

Ураган «Ксавье» обрушился на Европу в четверг. Основной удар стихии пришелся на Германию, где ее жертвами стали семь человек.

С.Б.

