Сирийские военные завершили операцию против ИГ на востоке Хомса

2017-10-06 22:34 | www.trend.az | 4

Правительственные войска САР и союзные силы завершили военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" на востоке провинции Хомс, освободив 1,8 тысячи квадратных километров территории, передает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Операция сирийской армии на востоке провинции Хомс уничтожила последние оплоты ИГ. Освобождено 1,8 тысячи квадратных километров. Под контроль перешли десятки последний и деревень",- рассказал собеседник агентства.

Тем временем в соседней провинции Дейр-эз-Зор продолжается наступление на крупнейший оплот террористов – город Меядин. Армия ведет бои с террористами на западных окраинах города.