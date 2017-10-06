США вскоре снимут ряд санкций с Судана

2017-10-06 23:49 | www.apa.az | 4

Администрация США в самое ближайшее время отменит часть санкций, введенных против Судана, благодаря успехам, достигнутым суданским правительством в нормализации обстановки внутри страны.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

Согласно заявлению, срок действия некоторых санкций истечет 12 октября.

Однако, как отмечают западные СМИ, США пока что оставят Судан в списке государств, спонсирующих терроризм.