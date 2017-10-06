Мехрибан Алиева - икона стиля – Александр Васильев (ФОТО)

2017-10-06 23:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева открылась выставка одежды и украшений 60-х годов прошлого века "Модернизм и мода" в представлении Фонда Александра Васильева. Эта выставка впервые проходит в Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

На выставке представлено множество экземпляров одежды, обуви и головных уборов, отражающих футуристические идеи 60-годов ХХ века: 100 образцов одежды и 350 аксессуаров из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева. В числе экспонатов - редкие платья Haute Couture, сшитые в ателье всемирно известных дизайнеров – Chanel, Dior, Balmain, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Nina Ricci, Cardin, Couregge, Laroche, Cassini, Valentino. В экспозиции также будут представлены редкие платья из личного гардероба известных женщин того периода – кинозвезд Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Лесли Карон и Лорен Бекол, примы-балерины Майи Плисецкой. И все это на прекрасных новых манекенах с замечательными аксессуарами, бижутерией, обувью...

Выставка открыта с 7 октября 2017 года по 5 апреля 2018 года.

Известный коллекционер, историк моды, искусствовед Александр Васильев в интервью рассказал об экспозиции и поделился впечатлениями о пребывании в Баку.

Александр Васильев - известный коллекционер, историк моды, искусствовед, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей по данной тематике, телеведущий ряда телепрограмм, член Российской академии художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева». Его коллекция, пополняющаяся на протяжении уже 40 лет, состоит из более чем 50 тысяч экспонатов от XVII века до современности. Среди экспонатов, полученных из различных стран, имеются шедевры высокой моды, созданные в лучших ателье своей эпохи.

Фонд Александра Васильева, созданный в Вильнюсе с целью пропаганды культуры и истории моды в Литве и других странах, действует в области образования, а также с целью сохранения, расширения и представления общественности коллекции, состоящей из костюмов, аксессуаров, картин, графики, фотографий, произведений декоративно-прикладного искусства и различных изданий.

- Александр Александрович, добро пожаловать в Баку. Почему вы решили представить в Баку коллекцию именно 60-х годов?

- Спасибо большое. Моя коллекция представлена в Центре Гейдара Алиева – это выдающиеся произведение архитектуры в стиле футуризма. Мода 60-х годов с ее простыми, но очень элегантными формами, преобладанием белого цвета соответствует архитектуре этого потрясающего здания, а представленная коллекция является естественным дополнением выставочных залов этого прекрасного центра.

- Почему в коллекции "Модернизм и мода" вы отдали предпочтение женским нарядам?

- Дело в том, что главные проводники моды, тем более в 60-е годы, были женщины. Именно они совершили революционный переход от чулок к колготкам, от длинных нарядов к мини-платьям, юбкам, а затем и к брюкам. Именно женщины стали динамичными представителями нового стиля. Именно поэтому, говоря о моде 60-х годов, мы в первую очередь ставим в пример женскую моду.

- Мы понимаем, что каждый экспонат имеет для вас особую ценность, и все же - какое из платьев наиболее дорого вашему сердцу?

- Все экспонаты особенные и дороги моему сердцу, каждое платье имеет свою историю. Но главный экспонат – это Александр Васильев (смеется). Всего в моей коллекции 65 тысяч нарядов, и коллекция, представленная в Центре Гейдара Алиева, лишь малая ее часть. И в наших планах продолжить эту выставочную деятельность – на следующий год, в апреле, запланировано представить еще одну мою коллекцию. Мы будем делать это регулярно, потому что мода и Азербайджан слились воедино в нашем представлении благодаря Фонду Александра Васильева и Фонду Гейдара Алиева.

При этом особо отмечу, что в таком составе коллекция специально создана для выставки в Центре Гейдара Алиева и многие платья выставляются впервые. Никто никогда ни в одной стране их не видел!

- В вашей коллекции представлены платья всемирно известных личностей и дизайнеров. А нарядом какой известной личности Азербайджана вы бы хотели пополнить вашу коллекцию?

- Я бы мечтал иметь платье и туфли Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Она настоящая икона стиля. Очень выдающаяся женщина и государственный деятель!

- Вы неоднократно были в Баку. Чем этот город отличается от других? С чем у вас ассоциируется Азербайджан?

- Баку – один из самых красивейших городов мира, это мечта, воплощенная в гармонии древности и современности. Здесь выдающиеся произведения архитектуры древности и великолепные по модерну современные здания. Все это представляет лучшую в мире композицию. Здесь потрясающая национальная кухня, и мне очень нравятся кутабы. А сколько у меня сувениров из Баку – ковры, килимы, халаты, вышивки, медная и серебряная посуда. И главное, и это самое ценное, здесь у меня замечательные друзья. А Азербайджан у меня ассоциируется с великим художником Таиром Салаховым – это первый человек, который пригласил меня, когда мене было 10 лет, погостить с отцом на его даче. С тех пор я полюбил Баку и удивительный Азербайджан.

- И каков ваш модный приговор Баку?

- Здесь есть представление, что мужчины должны быть одеты в темный костюм и ботинки, галстук и дорогие часы. А женщины с красиво накрашенными глазами.

- В следующем году вы будете отмечать свой юбилей. Как собираетесь его отмечать?

- Пышно, красочно и весело. Где – пока не решил, но если Баку захочет, то с большим удовольствием.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)