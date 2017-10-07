Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки "Модернизм и мода" (ФОТО) (версия 2)

2017-10-07 00:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в пятницу состоялось открытие выставки одежды и украшений 1960-х годов прошлого века "Модернизм и мода" в представлении Фонда Александра Васильева.

В церемонии открытия выставки приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров выступая на мероприятии отметив, что Центр уже стал местом проведения международных выставок сказал: "Мы уже несколько раз при поддержке Фонда Гейдара Алиева обращались к теме моды. В Центре прошло шоу моды состоящее из азербайджанских орнаментов итальянского модельера Ренато Балестра. В то же время, ювелирные украшения, образцы личной одежды Принцессы Монако Грейс Келли были представлены в 2015 году на выставке автомобильной коллекции "Грейс Келли: принцесса и икона стиля", которая была впервые представлена в Азербайджане", - сказал Анар Алакбаров.

Анар Алакбаров довел до внимания, что 2017 год очень важный год для Центра Гейдара Алиева. В 2012 году при участии Президента Азербайджана состоялось открытие Центра Гейдара Алиева и количество гостей растет с каждым днем.

За эти годы в Центре Гейдара Алиева уже побывало более миллиона посетителей. Это дает основание говорить о том, что выбираемые Центром темы, представленные выставки высоко оцениваются как гостями города, так его и жителями.

Анар Алакбаров выразил глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за поддержку в организации таких выставок, и в целом деятельности Центра Гейдара Алиева и проводимых здесь мероприятий.

Говоря о выставке "Модернизм и мода" директор Центра отметил, что выставка готовилась семь месяцев. Анар Алакбаров поблагодарил руководителя представленной на выставке коллекции Александра Васильева, куратора выставки Кирилла Гасилина, а также всех кто участвовал в организации выставки.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и Александр Васильев разрезали ленту, символизирующую открытие выставки.

Организованная в Центре Гейдара Алиева выставка продлится до пятого апреля 2018 года.

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