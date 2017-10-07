Приезд предпринимателя из Азербайджана в Махачкалу вызвал беспорядки

2017-10-07 00:43 | www.oxu.az | 4

Драматическиt события развернулись в небольшом пригороде столицы Махачкалы - Красноармейский.

Как передает Oxu.Az, жители поселка выразили недовольство тем, что один из граждан Азербайджана приобрел в центре поселка 49 гектаров земли. В собственность нашего соотечественника отошла часть земли, где по сей день находится местное кладбище.

Азербайджанский предприниматель попытался ввести на приобретенную им территорию строительную технику, однако недовольство местных жителей вылилось в массовую потасовку.

На место события прибыли спецподразделения полиции. Однако недовольные жители поселка стали забрасывать стражей порядка камнями и металлическими предметами. Полицейские открыли предупредительные выстрелы в воздух.

В настоящее время сохраняется напряженность, идут переговоры между местной администрацией, азербайджанским предпринимателем и местными жителями. Дагестанские СМИ не обнародовали имя гражданина Азербайджана.

С.Б.

