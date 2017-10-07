Испания досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2018

2017-10-07 01:01 | www.apa.az | 4

Сборная Испании разгромила команду Албании со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, и обеспечила себе участие в финальной стадии соревнований.

Как сообщает АПА, голы забили Родриго (16-я минута), Иско (23) и Тьяго Алькантара (26).

Сборная Испании обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира - 2018 после того, как в другом матче группы G итальянские футболисты не смогли победить команду Македонии - 1:1. Испанские футболисты набрали 25 очков группе D и за тур до конца квалификации стали недосягаемыми для соперников (у итальянцев - 20 очков).

Сборная Испании стала 11-й командой, которая обеспечила себе участие на чемпионате мира после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии и Англии.