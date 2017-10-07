DÇ-2018: Türkiyə və İtaliya öz meydanlarında xal itirdilər (NƏTİCƏLƏR)

2017-10-07 01:01 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Bu gün DÇ-2018-in seçmə mərhələsində 9-cu turun bir sıra oyunları keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
Gürcüstan 0-1 Uels
Qollar: T.Lourens, 49
Avstriya 3-2 Serbiya
Qollar: L.Milivoyeviç, 11, Q.Burqştaller, 25, M.Arnautoviç, 76, N.Matiç, 83, L.Sçaub, 89
İrlandiya 2-0 Moldova
Qollar: D.Merfi, 2, 19
İspaniya 3-0 Albaniya
Qollar: Rodriqo, 16, İsko, 24, T.Alkantara, 27
İtaliya 1-1 Makedoniya
Qollar: D.Kiyellini, 40, A.Traykovski, 77
Kosovo 0-2 Ukrayna
Qollar: L.Paqarada, 60-avtoqol, A.Yarmolenko, 88
Lixtenşteyn 0-1 İsrail
Qollar: E.Tibi, 22
Türkiyə 0-3 İslandiya
Qollar: Y.Qudmundsson, 32, B.Byarnason, 39, K.Arnason, 50
Xprvatiya 1-1 Finlandiya
Qollar: M.Mandzukiç, 57, P. Soiri, 90