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DÇ-2018: Türkiyə və İtaliya öz meydanlarında xal itirdilər (NƏTİCƏLƏR)

2017-10-07 01:01 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Bu gün DÇ-2018-in seçmə mərhələsində 9-cu turun bir sıra oyunları keçirilib.

Trend nəticələri təqdim edir:

Gürcüstan 0-1 Uels
Qollar: T.Lourens, 49

Avstriya 3-2 Serbiya
Qollar: L.Milivoyeviç, 11, Q.Burqştaller, 25, M.Arnautoviç, 76, N.Matiç, 83, L.Sçaub, 89

İrlandiya 2-0 Moldova
Qollar: D.Merfi, 2, 19

İspaniya 3-0 Albaniya
Qollar: Rodriqo, 16, İsko, 24, T.Alkantara, 27

İtaliya 1-1 Makedoniya
Qollar: D.Kiyellini, 40, A.Traykovski, 77

Kosovo 0-2 Ukrayna
Qollar: L.Paqarada, 60-avtoqol, A.Yarmolenko, 88

Lixtenşteyn 0-1 İsrail
Qollar: E.Tibi, 22

Türkiyə 0-3 İslandiya
Qollar: Y.Qudmundsson, 32, B.Byarnason, 39, K.Arnason, 50

Xprvatiya 1-1 Finlandiya
Qollar: M.Mandzukiç, 57, P. Soiri, 90

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