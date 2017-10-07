Премьера, или Как азербайджанские актеры оказались в аду (ФОТО)

2017-10-07 01:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку состоялась премьера спектакля "Cəhənnəm sakinləri" ("Квартиранты ада"), поставленного по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева, сообщает Trend Life. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов.

В беседе с журналистами перед показом постановки народный писатель Эльчин Эфендиев отметил, что в Баку спектакль по пьесе "Квартиранты ада" впервые был продемонстрирован на русском языке на сцене Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. На азербайджанском языке был представлен в других театрах, но на сцене Государственного академического национального драматического театра поставлен впервые.

Писатель подчеркнул, что это его четвертая творческая работа с Азерпашой Нематовым. Первые творческие работы приходятся на 90-е годы. По словам Эльчина Эфендиева, он рад новой работе с режиссером.

Действия постановки разворачиваются в 1937 году и повествуют о судьбах людей в период сталинских репрессий. Герои супружеская пара – Женщина (народная артистка Малейка Асадова), Мужчина (заслуженный артист Эльшан Рустамов) готовятся к встрече Нового года, до которого осталось чуть больше часа. Они верят, что в 38-м все будет по-другому, с ним они связывают все свои надежды, от него они ждут особых радостей. Но пока еще 37-й, и к дому подъезжает автомобиль, шаги по лестнице, стук в дверь, пришли за соседями…

Всех забрали, Женщина и Мужчина одни в доме, каждый звук и шорох побуждают страх, ужас, панику. Незваный Гость (народный артист Нуреддин Мехдиханлы) приходит неоткуда и непонятно как он попал в квартиру.

"Ты - из НКВД! Из НКВД! Да?!", - в панике вопрошает Мужчина. Гость ликует и подтрунивает над героями. Он - Дьявол, вольготно чувствующий себя в любой квартире, знающий все самые сокровенные тайны их обитателей.

Посланник ада выводит на чистую воду супружескую пару, демонстрирует истинную сущность "благополучной" семьи. Дьявол раскрывает всю правду, показывает, на что пошли и готовы пойти Мужчина и Женщина ради собственного благополучия. Каждый из них в тайне друг от друга предоставлял НКВД доносы на своих сослуживцев, соседей, знакомых, друзей.

Спектакль получился динамичным, насыщенным. Блистательная игра актеров, которые идеально воплотили свои образы, не оставила никого в зрительном зале равнодушным.

Внимания заслуживают и декорации, действия разворачиваются обычном доме, где практически в каждой квартире в тот период, на стене висел портрет Сталина. Художник-постановщик очень интересно обыграл этот момент, установив большой портрет Сталина не в середине сцены, а в самом центре зрительного зала, между партером и амфитеатром.

В спектакле наряду с главными героями заняты заслуженный артист Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова и другие.

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик и художник - народный артист Азербайджана Азерпаша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, ассистент режиссера – Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы музыкальные произведения композитора Азера Дадашова.

Премьера была встречена зрителями оглушительными аплодисментами и криками "Браво!".

(Автор: Джани Бабаева. Фото - АЗЕРТАДЖ)