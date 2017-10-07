Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки «Модернизм и мода» (ФОТО) (версия 3)

2017-10-07 01:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в пятницу состоялась церемония открытия выставки "Модернизм и мода" состоящей из предметов одежды и украшений 1960-х годов, представленных Фондом Александра Васильева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки.

Выступивший на церемонии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Центр уже превратился в место проведения международных выставок. "Мы уже несколько раз при поддержке Фонда Гейдара Алиева обращались к теме моды. В Центре было проведено модное шоу, состоящее из азербайджанских орнаментов итальянского модельера Ренато Балестра. В то же время, в 2015 году была открыта выставка "Грейс Келли: Принцесса и икона стиля", на которой были продемонстрированы ювелирные украшения, предметы личной одежды Принцессы Монако Грейс Келли, автомобильная коллекция, впервые представленная в Азербайджане", – сказал он.

Анар Алакбаров довел до внимания, что 2017 год – очень знаменательный для Центра Гейдара Алиева. В 2012 году с участием Президента Азербайджанской Республики состоялось открытие Центра Гейдара Алиева, число наших гостей растет день ото дня. В течение этих лет Центр Гейдара Алиева посетили более 1 миллиона человек. Это дает основание говорить, что темы, выбираемые Центром, представленные выставки, высоко оцениваются как гостями, так и жителями города.

Анар Алакбаров выразил глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за организацию таких выставок, в целом, поддержку, оказываемую деятельности Центра Гейдара Алиева и проводимым здесь мероприятиям.

Говоря о выставке "Модернизм и мода", директор Центра отметил, что выставка была подготовлена в течение семи месяцев. Анар Алакбаров выразил признательность руководителю коллекции, представленной на выставке, Александру Васильеву и куратору выставки Кириллу Гасилину, а также каждому вложившему труд в организацию выставки.

Выступивший на церемонии открытия Александр Васильев подчеркнул, что очень счастлив находиться в Баку: "Солнечный день, прекрасная компания, вижу дружеские лица. Все это свидетельствует об успехе. В первую очередь, я выражаю признательность за возможность продемонстрировать мою коллекцию в Центре Гейдара Алиева. Тема сегодняшней выставки обусловлена тем, что мы с вами находимся в здании, являющимся редким архитектурным образцом. Это здание, спроектированное великим архитектором, еще в 2014 году было признано самым прекрасным зданием в мире. Находиться, работать, представлять выставку на этом уникальном пространстве – большая честь для нас.

Экспозиция этой выставки была собрана в течение 40 лет. Мы объездили с этой выставкой различные страны, в том числе Австралию, Японию, Китай, Турцию, Францию, Италию, Швейцарию, Литву, Латвию, Эстонию, Россию, страны Южной Америки и др. Куратор Кирилл Гасилин затратил много времени на организацию этой выставки. Я выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева за создание широкой возможности для проведения этой выставки. Мы планируем и другие выставки. Через 6 месяцев мы намерены представить вам еще более интересную выставку. Но это пока секрет. Ведь вы еще получите удовольствие от этой выставки. Увиденное на выставке, возможно, превзойдет ваши ожидания. Это самая лучшая мода того грандиозного периода. Представлены различные, самые высококачественные модели таких героев высокой моды, как "Chanel", "Dior", "Balmain", "Yves Saint Laurent", "Balenciaga", "Nina Ricci", "Cardin", "Couregge", "Laroche", "Cassini", "Valentino". Они принадлежали звездам того периода. На выставке также представлены многочисленные аксессуары, сумки, шляпы, бижутерия и др. Думаю, это произведет на вас большое впечатление".

Александр Васильев довел до внимания, что это также просветительская выставка. Эта выставка проинформирует азербайджанских дизайнеров, художников, режиссеров, актеров, писателей, одним словом, каждого, кто хочет приобщиться к духу тех лет. Ведь мода также является частью изобразительного искусства. Это не только коммерция, но и высокая культура. "Такая выставка должна быть в том городе, в котором выражается теплое отношение к моде. Мы хотим, чтобы в Азербайджане это эстетическое чувство всегда было на высоте, и вы гордились великой культурой, великой эстетикой и великой красотой, в том числе, тем, что живете в столице красивой архитектуры, красивой природы, красивой кухни. Я выражаю признательность Первому вице-президенту Азербайджана, первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку в организации выставки", – сказал Александр Васильев.

Центру Гейдара Алиева была вручена премия "Лилии Александра Васильева" в номинации "Эталон стиля" и присвоен статус "Уникальное заведение, обладающее уникальной архитектурой и яркой историей создания". Премия, врученная Александром Васильевым, представляет собой лилии, изготовленные из керамики.

От имени Центра Анар Алакбаров вручил гостю азербайджанскую национальную женскую одежду, относящуюся к концу XIX – началу ХХ вв.

Затем гости поднялись на четвертый этаж, где представлена выставка.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и Александр Васильев разрезали ленту, символизирующую открытие выставки.

Эта выставка, организованная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, впервые демонстрируется в Баку. В экспозиции, состоящей из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева, представлены 100 образцов одежды и 350 аксессуаров, относящихся к 60-м годам ХХ века.

1960-е годы прошлого века считаются самым революционным десятилетием. Неожиданная революционность этого периода привнесла изменения в общество и, наряду с этим, в мир моды. Полет в космос первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в 1963 году, оставил новый след в мире моды, парижские модельеры обратились к космической теме. Эра космической моды, отраженная в форме обуви, головных уборов и других аксессуаров, завершилась в 1969 году после первой высадки американцев на Луне. На выставке в Центре Гейдара Алиева представлено достаточно платьев, туфель и головных уборов, отражающих эти футуристические идеи.

В экспозиции также представлена одежда из личного гардероба кинозвезд Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Лесли Карон и Лорен Бекол, примы-балерины Майи Плисецкой. До настоящего времени выставка была представлена в Сиднее, Стамбуле, Санкт-Петербурге, Москве, Риге и Даугавпилсе. Однако в столь большом объеме выставка впервые представлена в Баку.

Александр Васильев – коллекционер, историк моды, декоратор интерьеров, театральный художник, автор ряда статей и книг в сфере моды, искусствовед, ведущий телевизионных программ. В его коллекции, собранной в течение почти 40 лет, – 50 тысяч экспонатов, охватывающих период с XVII века до наших дней. Среди экспонатов, приобретенных в различных странах, есть шедевры высокой моды, изготовленные в лучших ателье своего периода.

Фонд Александра Васильева, созданный в Вильнюсе, осуществляет деятельность, направленную на пропаганду культуры и истории моды в Литве и других странах, сохранение, расширение и представление общественности коллекций костюмов, аксессуаров, рисунков, графики, фотографий, произведений декоративно-прикладного искусства и печатных изданий.

Выставка, организованная в Центре Гейдара Алиева, продлится до 5 апреля 2018 года.