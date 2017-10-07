Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки “Модернизм и мода”

2017-10-07 01:48 | www.apa.az | 5

6 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки «Модернизм и мода» состоящей из предметов одежды и украшений 1960-х годов, представленных Фондом Александра Васильева.

Как сообщает АПА, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки. Выступивший на церемонии директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Центр уже превратился в место проведения международных выставок.

Выступивший на церемонии открытия Александр Васильев отметил, что экспозиция этой выставки была собрана в течение 40 лет. «Мы объездили с этой выставкой различные страны, в том числе Австралию, Японию, Китай, Турцию, Францию, Италию, Швейцарию, Литву, Латвию, Эстонию, Россию, страны Южной Америки и др. Куратор Кирилл Гасилин затратил много времени на организацию этой выставки. Я выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева за создание широкой возможности для проведения этой выставки. Мы планируем и другие выставки. Через 6 месяцев мы намерены представить вам еще более интересную выставку. Но это пока секрет. Ведь вы еще получите удовольствие от этой выставки. Увиденное на выставке, возможно, превзойдет ваши ожидания. Это самая лучшая мода того грандиозного периода. Представлены различные, самые высококачественные модели таких героев высокой моды, как “Chanel”, “Dior”, “Balmain”, “Yves Saint Laurent”, “Balenciaga”, “Nina Ricci”, “Cardin”, “Couregge”, “Laroche”, “Cassini”, “Valentino”. Они принадлежали звездам того периода. На выставке также представлены многочисленные аксессуары, сумки, шляпы, бижутерия и др. Думаю, это произведет на вас большое впечатление».

Александр Васильев довел до внимания, что это также просветительская выставка. Эта выставка проинформирует азербайджанских дизайнеров, художников, режиссеров, актеров, писателей, одним словом, каждого, кто хочет приобщиться к духу тех лет. Ведь мода также является частью изобразительного искусства. Это не только коммерция, но и высокая культура. «Такая выставка должна быть в том городе, в котором выражается теплое отношение к моде. Мы хотим, чтобы в Азербайджане это эстетическое чувство всегда было на высоте, и вы гордились великой культурой, великой эстетикой и великой красотой, в том числе, тем, что живете в столице красивой архитектуры, красивой природы, красивой кухни. Я выражаю признательность Первому вице-президенту Азербайджана, первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку в организации выставки», – сказал Александр Васильев.

Центру Гейдара Алиева была вручена премия «Лилии Александра Васильева» в номинации «Эталон стиля» и присвоен статус «Уникальное заведение, обладающее уникальной архитектурой и яркой историей создания». Премия, врученная Александром Васильевым, представляет собой лилии, изготовленные из керамики. От имени Центра Анар Алакбаров вручил гостю азербайджанскую национальную женскую одежду, относящуюся к концу XIX – началу ХХ вв. Затем гости поднялись на четвертый этаж, где представлена выставка. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и Александр Васильев разрезали ленту, символизирующую открытие выставки.

Эта выставка, организованная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, впервые демонстрируется в Баку. В экспозиции, состоящей из уникальной коллекции Фонда Александра Васильева, представлены 100 образцов одежды и 350 аксессуаров, относящихся к 60-м годам ХХ века. Выставка, организованная в Центре Гейдара Алиева, продлится до 5 апреля 2018 года.