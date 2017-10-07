Джеймс Вудс объявил об окончании актерской карьеры

2017-10-07 03:09 | www.apa.az | 5

Известный голливудский актер Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 70-летний актер также отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.

Джеймс Вудс – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз". Вудс был номинирована на "Оскар" за роль в картине "Сальвадор" 1986 года. В 1998 году актер был удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде.