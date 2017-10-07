В США полиция задержала трех человек, планировавших атаки в Нью-Йорке

2017-10-07 03:38 | www.apa.az | 5

Сотрудники правоохранительных органов США задержали трёх человек, которые планировали устроить нападения в многолюдных местах Нью-Йорка.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», задержание произошло ещё летом 2016 года, но информация об этом стала доступна лишь недавно, так как правоохранители хотели точно знать, были ли у мужчин ещё сообщники.

Задержанными являются 19-летний гражданин Канады Абдурахман эль-Бахнасави, 19-летний гражданин США Талха Харун, взятый под стражу в Пакистане, а также 37-летний гражданин Филиппин Расселл Салик. По данным телеканала, мужчины собирались устроить нападения во время музыкальных концертов, в местах концентрации людей и на автотрассах Нью-Йорка.

По данным источников, злоумышленники были вдохновлёны терактами, совершёнными террористической группировкой «Исламское государство».