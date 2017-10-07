На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7

2017-10-07 04:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к югу от города Бурса. Очаг залегал на глубине 5 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате этого землетрясения погибло около 18 тысяч человек.