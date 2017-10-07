Хантсман будет работать над улучшением отношений США и России - Белый дом

2017-10-07 04:45 | www.trend.az | 5

Новый американский посол в Москве Джон Хантсман будет работать над улучшением отношений США и России. С таким заверением выступил Белый дом по завершении состоявшейся в пятницу личной встречи президента США Дональда Трампа с Хантсманом, передает ТАСС.

"Президент Дональд Трамп встретился с американским послом в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего доброго по возвращении в Москву, чтобы представлять Соединенные Штаты и работать над улучшением наших отношений с Россией", - говорится в заявлении. Никакие другие детали встречи в документе не приводятся.