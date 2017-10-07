В США автомобиль врезался в толпу военных

2017-10-07 05:06 | www.trend.az | 4

Автомобиль врезался в военных на тренировочной военной базе США Форт Джексон (Fort Jackson) в штате Южная Каролина, два человека погибли, шесть ранены, передает РИА Новости со ссылкой на командование базы.

В результате наезда военного транспортного средства, модификация которого не уточняется, в строй военных, два человека погибли, еще двое из шести раненых находятся в критическом состоянии.

Подробности инцидента не приводятся.

Как сообщил на официальном микроблоге в Twitter командир центра генерал-майор Пит Джонсон, начато расследование инцидента. Он выразил соболезнования в связи с трагедией.