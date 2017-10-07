В Мексике при катастрофе военного самолета погибли семь человек

2017-10-07 05:31 | www.trend.az | 4

Семь военнослужащих в пятницу стали жертвами катастрофы военного вертолета в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны латиноамериканской страны.

Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих.

Один военный был извлечен из-под обломков с сильными травмами и отправлен в госпиталь, тела остальных погибших находятся пока под горящими обломками.

Причина аварии пока не установлена.