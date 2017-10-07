Полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять элитную школу

2017-10-07 07:53 | www.trend.az | 4

Полиция Нью-Йорка задержала 17-летнего подростка, который угрожал в своем Instagram устроить стрельбу в известной школе изобразительных и сценических искусств имени Фиорелло Лагуардиа, где он учится, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно информации, предполагаемого преступника зовут Беннет Линн.

Линн был задержан прямо на пороге школы. Правоохранители провели обыск в квартире ученика, оружия в ней не обнаружили.

Выпускниками школы в разные времена были актеры Аль Пачино и Дженнифер Энистон, певицы Лайза Минелли и Ники Минаж.