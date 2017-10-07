Железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван укрепит отношения Баку и Анкары – министр (Эксклюзив)

2017-10-07 08:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турцию и Азербайджан в дальнейшем ожидает тесное сотрудничество не только в транспортном и коммуникационном секторе, но и в сфере промышленности и строительства.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

Министр отметил, что в настоящее время имеется много проектов, которые могут расширить региональное сотрудничество между нашими странами.

"Турция всегда готова поделится с Азербайджаном своим опытом во всех сферах. И в целях развития экономических и торговых отношений между странами было подписано много соглашений", - сказал министр.

По мнению министра, из-за сходства культуры и обычаев Азербайджана и Турции, азербайджанский рынок всегда был привлекательным для турецких инвесторов.

"Турецкие предприниматели активно участвуют в Азербайджане в таких секторах как, телекоммуникация, банкинг и страховка, строительство, образование, а также нефтяной сектор. До сих пор турецкие предприниматели реализовали в Азербайджане 363 инвестиционных проекта стоимостью 11 миллиард долларов", - отметил Арслан.

Министр отметил, что всему миру известен уровень братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Он также выразил уверенность в том что, в дальнейшем отношения между Турцией и Азербайджаном еще более укрепятся.

"Начало эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) логистического центра в Карсе, строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван, возможность осуществления приграничной торговли между Нахчыванской Автономной Республикой и турецкими провинциями Карс и Игдыр, еще больше укрепит отношения Баку и Анкары", - сказал Арслан.

По словам министра, расширение и укрепление отношений с Азербайджаном является важнейшим направлением для Турции, и эти задачи включены в планы правительства "Цель - 2023"

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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