Дочь Курта Кобейна летела в самолёте, чей двигатель взорвался над Атлантикой

2017-10-07 09:10 | www.oxu.az | 6

Дочь вокалиста легендарной группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн на своей странице в Instagram рассказала, что была одной из пассажирок лайнера Airbus A380, двигатель которого взорвался в небе над Атлантикой сообщает Oxu.Az.

Признание девушка сделала через несколько дней после того, как чудом избежала гибели.

"30 сентября я села в самолёт Air France A380.

Ирония заключается в том, что ранее у меня был забронирован билет на другой рейс, но я поменяла его, чтобы пораньше вернуться домой.

Это был момент, который изменил всё, что я думала, что знала", - написала Фрэнсис.

Сейчас девушка благодарит судьбу за то, что просто имеет возможность просыпаться по утрам.

В минуты перед посадкой Фрэнсис Бин Кобейн, по собственному признанию, не была уверена, сможет ли она ещё хотя бы раз увидеть свою маму, своего парня, близких друзей и домашних питомцев.

Напомним, инцидент произошёл 30 сентября с самолётом A380 авиакомпании Air France, выполнявшим рейс по маршруту Париж — Лос-Анджелес.

В небе над Атлантическим океаном один из двигателей лайнера взорвался, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в канадском городе Гус-Бей.

Н.Г.

