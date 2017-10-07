В Баку молодой человек попытался покончить из-за расставания с девушкой

2017-10-07 09:16 | www.oxu.az | 6

В Баку молодой человек вскрыл себе вены из-за любимой девушки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

На улице Низами, на территории, известной как «Торговая», Гаджибала Агаев 1996 года рождения перерезал себе вены на рабочем месте. Молодой человек потерял много крови и был госпитализирован.

Г.Агаев в предварительных показаниях сотрудникам Управления полиции Сабаильского района заявил, что попытался покончить с собой из-за депрессии после расставания с любимой девушкой.

По факту ведется расследование.

Э.А.

