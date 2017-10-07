Как британский бренд поздравил Путина

2017-10-07 09:24 | www.oxu.az | 6

Британский бренд Matchless разработал ко дню рождения президента новую коллекцию верхней одежды.

Уже известно, что в нее войдет кожаная куртка "Путин" стоимостью 1,7 тысячи долларов, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на РИА Новости.

Коллекция пополнит лимитированную серию, которая называется "Герои".

В рамках этой линейки выходили реплики предметов верхней одежды культовых персонажей кино, таких как Хан Соло ("Звездные войны") или Брюс Уэйн ("Бэтмен").

"Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер", — сказал управляющий директор Matchless Мануэль Маленотти.

Н.Г.