Дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтены?

2017-10-07 09:30 | www.oxu.az | 6

Официальные лица американской администрации полагают, что дни Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены, сообщает Oxu.Az. со ссылкой на заявление телекомпании CNN.

По ее свидетельству, «более десятка источников в администрации и дипломатических кругах описывают отношения между Тиллерсоном и Трампом как упавшие до новой низкой точки».

Между хозяином Белого дома и главой внешнеполитического ведомства США не выработались «того типа близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета», -отметил телеканал.

В соответствии с полученными им данными, Тиллерсон ранее говорил друзьям, что намеревался оставаться на посту шефа американской дипломатии «как минимум год», однако из-за раздражения по поводу действий Трампа теперь порой готов отказаться от прежних такого рода намерений. «Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени», - указывает CNN.

Ранее в тот же день СМИ сообщали, что «советники и союзники Трампа» выдвигают идею назначения госсекретарем США вместо Тиллерсона Майкла Помпео, который в настоящее время является директором ЦРУ.

Н.Г.